Koronavirüs Bilim Kurulu saat 10.00'da toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 12.00'de Çin'den tahliye edilen vatandaşlar ve korona virüs konusundaki güncel gelişmeler hakkında basın açıklaması yapacak.
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı!
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun toplantısı başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da öğlen saatlerinde koronavirüs ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.
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