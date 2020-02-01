Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 01.02.2020 10:10
  • Son Güncelleme: 01.02.2020 10:15

Son dakika: Koronavirüs toplandı!

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Koronavirüs 'nun toplantısı başladı. 'nın da öğlen saatlerinde koronavirüs ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri