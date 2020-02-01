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  • Son Güncelleme: 01.02.2020 14:18

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'daki e ilişkin flaş açıklama

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'ın Maden ilçesinde e ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Soylu, "30 bin çadır, 100 bin battaniye dağıttık" dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'ın Maden ilçesinde e ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Soylu, "30 bin çadır, 100 bin battaniye dağıttık" dedi.

İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

30 bin çadır, 100 bin battaniye dağıttık.

Kanunlarımızda 'Afet Bölgesi' diye bir şey yok. Afet Bölgesi ilan edilsin demek siyasi bir yaklaşım olur.

AYRINTILAR GELİYOR...

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