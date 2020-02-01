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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'ın Maden ilçesinde depreme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Soylu, "30 bin çadır, 100 bin battaniye dağıttık" dedi.
İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:
30 bin çadır, 100 bin battaniye dağıttık.
Kanunlarımızda 'Afet Bölgesi' diye bir şey yok. Afet Bölgesi ilan edilsin demek siyasi bir yaklaşım olur.
AYRINTILAR GELİYOR...
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