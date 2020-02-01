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  • 01.02.2020 08:23
  • Son Güncelleme: 01.02.2020 08:23

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'den Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin açıklama

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Tahliye uçağımız Vuhan'dan havalandı. Yolu açık olsun. 6 kişinin 'ye dönmekten kendi rızasıyla vazgeçmesiyle toplamda 42 yolcu uçağa alındı. Sağlık kontrolünde hiçbir yolcuda hastalık belirtisine rastlanmadı.

Bakan Koca'dan tahliye açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla 'den Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin, "6 kişinin Türkiye'ye dönmekten kendi rızasıyla vazgeçmesiyle toplamda 42 yolcu uçağa alındı." bilgisini verdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tahliye uçağımız Vuhan'dan havalandı. Yolu açık olsun. 6 kişinin Türkiye'ye dönmekten kendi rızasıyla vazgeçmesiyle toplamda 42 yolcu uçağa alındı. Sağlık kontrolünde hiçbir yolcuda hastalık belirtisine rastlanmadı." ifadelerini kullandı.

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