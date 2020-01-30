Türkiye yardıma koştu vicdansızlar depremzedeleri soydu

Şiddeti 6.8 olan deprem, Elazığ'ı vurdu. 41 kişi ölürken, 100'ün üzerinde apartman yerle bir oldu. Yuvasız kalan vatandaşlar kiralık ev aramaya koyuldu.
Ancak fırsatçılar, insanlığı değil parayı tuttu! Kiralar depremden sonra adeta uçtu. Bin TL'lik bir daire 3 bin TL'ye çıkınca vatandaş şok oldu.
EŞİM ÖLDÜ KIZIMI KURTARIN
Elazığ'da annesi Ayşe Yıldız ile birlikte enkaz altında kalan 2,5 yaşındaki Nüsra Yıldız'ı kurtarma çalışmalarında görev alan Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeli Ali Güneş, olay anını gözyaşları ile anlattı: Kurtarma sırasında annenin 'Eşim öldü, ama çocuğumu kurtarın' demesi bizleri çok duygulandırdı. Anne 'Lütfen çocuğumu çıkarın' diye feryat ediyordu. Nüsra'yı kurtardık. Elini tuttum, 'benim elimi annem de tutsun' dedi. 2,5 yaşında bir çocuğun üslubu ve konuşmaları bizim içimizde acılar oluşturuyor ama en azından bir canın hayatta tutunmasına vesile olduk. Kocası ve diğer oğlunu kurtaramadık...
2.5 yaşındaki Nüsra ve annesi Ayşe Yıldız'ın kurtarılma hikayesi yürekleri dağladı.
Ancak fırsatçılar, insanlığı değil parayı tuttu! Kiralar depremden sonra adeta uçtu. Bin TL'lik bir daire 3 bin TL'ye çıkınca vatandaş şok oldu.
EŞİM ÖLDÜ KIZIMI KURTARIN
Elazığ'da annesi Ayşe Yıldız ile birlikte enkaz altında kalan 2,5 yaşındaki Nüsra Yıldız'ı kurtarma çalışmalarında görev alan Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeli Ali Güneş, olay anını gözyaşları ile anlattı: Kurtarma sırasında annenin 'Eşim öldü, ama çocuğumu kurtarın' demesi bizleri çok duygulandırdı. Anne 'Lütfen çocuğumu çıkarın' diye feryat ediyordu. Nüsra'yı kurtardık. Elini tuttum, 'benim elimi annem de tutsun' dedi. 2,5 yaşında bir çocuğun üslubu ve konuşmaları bizim içimizde acılar oluşturuyor ama en azından bir canın hayatta tutunmasına vesile olduk. Kocası ve diğer oğlunu kurtaramadık...
2.5 yaşındaki Nüsra ve annesi Ayşe Yıldız'ın kurtarılma hikayesi yürekleri dağladı.
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