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  • 30.01.2020 00:57
  • Son Güncelleme: 30.01.2020 00:57

"Pendik'te kapısına çarpı işareti konulan evler" hakkında Valiliğinden açıklama

Valiliği, Pendik'te bir apartmanın 4 dairesinin kapısına kırmızı renkli çarpı işareti konulmasıyla ilgili, "İnceleme neticesinde olayın gerçekleştirildiği saatler arasında binaya 15 yaşlarında S.Y adlı bir erkek çocuğun giriş-çıkış yaptığı anlaşılmıştır. S.Y’nin aile içi anlaşmazlık nedeniyle amcası T.Y’yi korkutmak maksadıyla evinin kapısına kırmızı sprey boya ile çarpı işareti (X) attığı, kendisinin yaptığının anlaşılmaması için de kendi evi ile diğer akrabalarının dairelerinin kapısına da aynı işareti yazdığı anlaşılmıştır." açıklamasını yaptı.

Valilikten açıklama: Kapısına çarpı atılan evler...

Valilikten yapılan açıklamada, ilçedeki bir apartmanın 4 dairesinin kapısına kırmızı renkli çarpı işareti konulduğu ihbarı üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bahse konu adres ve çevresinde görgü tanıklarıyla görüşüldüğü, kamera görüntülerinin incelendiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İnceleme neticesinde söz konusu apartmanın 28 Ocak 2020 günü zil sistemlerinin çalışmadığı, binada oturanlar dışında giriş çıkış yapan olmadığı, kapının anahtar ve kapı şifresi ile açılabildiği, olayın gerçekleştirildiği saatler arasında binaya, 15 yaşlarında S.Y adlı bir erkek çocuğun giriş-çıkış yaptığı anlaşılmıştır. Adı geçen çocuk ve ailesiyle yapılan görüşmede, S.Y'nin aile içi anlaşmazlık nedeniyle amcası T.Y'yi korkutmak maksadıyla evinin kapısına kırmızı sprey boya ile çarpı işareti (X) attığı, kendisinin yaptığının anlaşılmaması için de kendi evi ile diğer akrabalarının dairelerinin kapısına da aynı işareti yazdığı anlaşılmıştır."

Olaya ilişkin tahkikatın Çocuk Büro Amirliği'nce sürdürüldüğü bildirildi.

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