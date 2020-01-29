Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese'nin 58,24 kilometre, Muğla'nın Marmaris ilçesinin ise 147,98 kilometre açıklarında saat 04.28'de 5,4 ve saat 04.46'da da 4,4 büyüklüğünde iki deprem kaydedildi.





İlk deprem, 11,35 kilometre derinlikte, ikinci deprem de 16,01 kilometre derinlikte gerçekleşti.





Akdeniz'de dün geceden bu yana 4 büyüklüğünün üstünde 3 deprem oldu



SON DEPREMLER



2020.01.30 04:28:05 34.9925 27.7753 31.9 -.- 5.2 5.6 AKDENIZ İlksel

2020.01.30 04:28:05 35.1200 27.9300 10.0 -.- 5.5 -.- DODECANESE ISLANDS, GREECE Otomatik

2020.01.30 04:19:09 39.1048 27.8460 11.8 -.- 1.8 -.- BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.30 04:16:02 38.3008 39.1185 5.0 -.- 1.7 -.- YALINCA-DOGANYOL (MALATYA) İlksel

2020.01.30 04:07:55 39.1353 27.9982 13.8 -.- 1.5 -.- KAYGANLI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.30 04:06:21 35.1572 27.9635 5.6 -.- 3.4 -.- AKDENIZ İlksel

2020.01.30 03:59:04 35.3153 27.8785 20.2 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel

2020.01.30 03:56:17 38.4050 39.0483 9.2 -.- 1.9 -.- TARLATEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.30 03:45:38 37.6318 26.7863 19.3 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.01.30 03:06:59 39.1223 27.8660 11.4 -.- 1.5 -.- BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.30 02:35:45 35.1048 27.9242 5.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

2020.01.30 02:34:54 39.0265 27.8948 4.8 -.- 1.9 -.- KARAKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.30 02:33:50 39.0825 27.8037 5.1 -.- 1.3 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.30 02:16:04 35.3058 27.8480 6.2 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel

2020.01.30 02:13:54 38.4252 39.1448 5.0 -.- 1.7 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.30 02:10:23 35.2647 27.8862 5.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2020.01.30 02:02:05 39.1192 27.8055 14.0 -.- 1.6 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.30 01:54:32 39.0573 27.8437 9.8 -.- 1.4 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.30 01:50:51 38.2017 38.6862 9.5 -.- 1.8 -.- ALIHAN-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.01.30 01:41:08 39.0122 27.8403 9.0 -.- 2.9 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.30 01:24:15 38.5777 27.4468 13.6 -.- 2.0 -.- AYVACIK-(MANISA) İlksel

2020.01.30 01:18:29 39.0297 27.8660 5.0 -.- 2.0 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.30 01:08:32 39.0342 27.8965 10.4 -.- 1.9 -.- ZEYTINLIBAG-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.30 01:03:22 35.2597 27.8603 14.4 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel

2020.01.30 00:59:04 36.9658 27.7357 6.1 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.01.30 00:20:03 35.1295 28.0285 8.3 -.- 3.1 3.1 AKDENIZ İlksel

2020.01.30 00:08:30 38.4038 39.1395 11.5 -.- 1.8 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.29 23:34:29 39.0973 27.8235 4.9 -.- 1.6 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.29 23:29:57 39.0533 27.8288 5.1 -.- 2.2 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.29 23:27:54 39.0148 27.8525 9.2 -.- 2.4 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.29 23:26:44 39.0973 27.7920 4.9 -.- 1.8 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.29 23:26:15 39.0985 27.8542 12.0 -.- 2.8 -.- ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.29 23:25:46 38.2608 38.7643 6.1 -.- 2.5 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.01.29 23:18:05 38.9838 27.8628 3.5 -.- 1.4 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel



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