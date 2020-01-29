Prof. Dr. Erhan Altunel, Elazığ depreminin Doğu Anadolu Fay Hattından meydana geldiğini hatırlattı.

Doğu Anadolu Fay Zonu'nun, Kuzey Doğu'da Karlıova'dan Karataş'a kadar uzanan yaklaşık 600 kilometrelik bir kırık olduğunu anlatan Altuner, Türkiye'nin önemli tektonik yapılardan bir tanesinde depremin meydana geldiğini belirterek, "Bir de ülkemizin kuzeyinde bulunan Kuzey Anadolu Fay Hattı vardır. Bu fay zonlar boyunca ülkemizin batıya doğru hareketi söz konusudur. Bu hareketin sonucunda bu faylar üzerinde sistematik olarak belirli aralıklar bu tür büyük depremler meydana gelir. Ülkemizin batıya doğru hareketi sonucunda Anadolu'da stres birikimleri olur. Bunlar açığa çıktığı zaman burada da düzensiz depremler meydana gelir. Örneğin, daha öncede Balıkesir civarlarında depremler meydana geldi. Onlar düzenli olmayan bazen biriken stresi açığa çıkaran faylardır. Ama Elazığ'da ki öyle değil. Bunların üzerinde düzenli olarak belirli aralıklarla büyük depremler meydana gelir" dedi.