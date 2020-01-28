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  • Son Güncelleme: 28.01.2020 13:28

'da nedeniyle yıkılan binalar hakkında soruşturma!

Son dakika haberi... Cumhuriyet Başsavcılığı de yıkılan binalarla ilgili iki ayrı soruşturma başlattı. Soruşturma hem Elazığ hem de Sivrice’de yıkılan binaları kapsıyor. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı da aynı şekilde soruşturma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, de çöken binalarla ilgili olarak soruşturma başlattı. İlgili kurumlardan belgeleri talep eden savcılık, müteahhitleri ve diğer sorumluları tespit edecek.

Hürriyet'te yer alan habere göre, daha sonra yapılacak bilirkişi incelemesinin ardından kusur ve sorumlulukları belirlenen ilgililer ifadeye çağrılacak.

Soruşturma hem Elazığ hem de Sivrice'de yıkılan binaları kapsıyor. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı da aynı şekilde soruşturma başlattı.

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