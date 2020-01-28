Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, depremde çöken binalarla ilgili olarak soruşturma başlattı. İlgili kurumlardan belgeleri talep eden savcılık, müteahhitleri ve diğer sorumluları tespit edecek.
Hürriyet'te yer alan habere göre, daha sonra yapılacak bilirkişi incelemesinin ardından kusur ve sorumlulukları belirlenen ilgililer ifadeye çağrılacak.
Soruşturma hem Elazığ hem de Sivrice'de yıkılan binaları kapsıyor. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı da aynı şekilde soruşturma başlattı.
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