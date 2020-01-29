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  • Son Güncelleme: 29.01.2020 10:58

Son dakika: Pekin Büyükelçisi: 32 vatandaşımızı aileleriyle birlikte 'den tahliye edeceğiz

Son dakika haberine göre , birkaç gün ide 32 Türk vatandaşının aileleriyle birlikte Koronavirüs'ün etkili olduğu Çin'den tahliye edileceğini açıkladı.

Pekin Büyükelçisi: 32 vatandaşımızı tahliye edeceğiz

Corona virüsünün ilk çıktığı 'in Vuhan kentindeki 32 Türk vatandaşı tahliye edilecek.

Açıklamayı Türkiye'nin yaptı.

Önen şunları söyledi:
"Ölüm sayısı 106'ya ulaştı. Vaka sayısı 6 bini geçti. 44 bin kişi karantinada. Vuhan bölgesinde özellikle karantina şartları uygulanıyor. Türkiye'de bazı sosyal medya hesaplarında abartılı yanlış bilgiler var. Tü vatandaşlarımızla irtibat halindeyiz. Vuhan'da 32 vatandaşımız var. Resmi girişimlerimizi yaptık. 32 vatandaşımızı çıkarmak için girişimlerimize başladık.

Vatandaşlarımızı Türkiye'ye getirmek ve sağlıklarında bir sorun olmadığını belirtmek istiyorum. Virüs tespit edilmedi. En kısa zamanda getireceğiz. Çinli yetkililerle organize ediyoruz. Japonya vatandaşlarının bir kısmı ülkesine gönderildi. Ambulans uçak veya donanımlı uçakla Türkiye'ye getirilecek. Türkiye'ye getirilişlerinde belirli karantina şartları uygulanacak. Belirli prosedürler uygulanacak. Vatandaşlarımızla irtibat kuruyoruz. Bize yansıyan bilgimiz dahilinde olan bir Türk vatandaşında virüs yok."

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