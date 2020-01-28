Kıyamet alametleri gerçekleşiyor mu? Koronavirüs, peş peşe depremler, denizin köpürmesi, Avustralya...

Başta Türkiye olmak üzere peş peşe yaşanan depremler, İspanya'da denizin köpürmesi, Avustralya'da yangınlar, seller ve dolular, Venedik'in sular altında kalması, küresel ısınma ve Çin'den dünyaya yayılan coronavirüs... Dünyada neler oluyor? Türkiye ve dünyada son dönemlerde yaşanan bu felaketler neyin habercisi? Tüm bu yaşananlar kıyamet alametleri mi? Kıyamet yaklaşıyor mu?

28.01.2020 15:30 - Son Güncelleme: 28.01.2020 16:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





