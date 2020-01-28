GaleriYaşam

Kıyamet alametleri gerçekleşiyor mu? Koronavirüs, peş peşe depremler, denizin köpürmesi, Avustralya...

Başta Türkiye olmak üzere peş peşe yaşanan depremler, İspanya'da denizin köpürmesi, Avustralya'da yangınlar, seller ve dolular, Venedik'in sular altında kalması, küresel ısınma ve Çin'den dünyaya yayılan coronavirüs... Dünyada neler oluyor? Türkiye ve dünyada son dönemlerde yaşanan bu felaketler neyin habercisi? Tüm bu yaşananlar kıyamet alametleri mi? Kıyamet yaklaşıyor mu?

28.01.2020 15:30 - Son Güncelleme: 28.01.2020 16:28
Kıyamet alametleri gerçekleşiyor mu? Koronavirüs, peş peşe depremler, denizin köpürmesi, Avustralya...

Son dönemde dünyada yaşananlar akıllara kıyamet alametlerini getirdi. Peki dünyada neler oluyor?

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kıyamet alametleri gerçekleşiyor mu? Koronavirüs, peş peşe depremler, denizin köpürmesi, Avustralya...

İspanya'da fırtına sonrası deniz köpürdü,

Kıyamet alametleri gerçekleşiyor mu? Koronavirüs, peş peşe depremler, denizin köpürmesi, Avustralya...

Avustralya'da yangınlar, seller ve dolu felaketleri peş peşe yaşandı,

Kıyamet alametleri gerçekleşiyor mu? Koronavirüs, peş peşe depremler, denizin köpürmesi, Avustralya...

Venedik sular altında kaldı,

Kıyamet alametleri gerçekleşiyor mu? Koronavirüs, peş peşe depremler, denizin köpürmesi, Avustralya...

Çin'de ortaya çıkan ölümcül coronavirüs,

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Sıradan bir aile fotoğrafı bu gerçekle kan dondurdu... Bilim insanları açıklayamıyor
Sıradan bir aile fotoğrafı bu gerçekle kan dondurdu... Bilim insanları açıklayamıyor