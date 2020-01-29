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  • Son Güncelleme: 29.01.2020 11:01

Son dakika: 'daki de son durumu açıkladı | 29 Ocak 2020

Son dakika haberi... Başkanlığı, 'da yaşanan 6.8'lik e ilişkin son durumu, yayınladığı bir infografik ile paylaştı. Buna göre, 45 kişi enkazdan sağ çıkartıldı, 41 kişi hayatını kaybetti, 1.607 kişi yaralı, 1.539 kişi taburcu edildi, 68 kişinin de tedavisi sürüyor.

İletişim Başkanlığı açıkladı! İşte depremde son bilanço
Başkanlığı, Sivrice ine ilişkin son durumu, yayınladığı bir infografik ile paylaştı.



tarafından yayımlanan bilgilere göre 45 kişi enkazdan sağ çıkartıldı, 41 kişi hayatını kaybetti, 1.607 kişi yaralı, 1.539 kişi taburcu edildi, 68 kişinin de tedavisi sürüyor.

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