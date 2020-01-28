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  • Son Güncelleme: 28.01.2020 12:02

'dan flaş kararı! 'den gelen uçuşlar iptal edilecek!

’de ortaya çıkan dünyaya hızla yayılmaya devam ediyor. Virüs hakkında teyakkuza geçen ülkeler, korunmanın yollarını arıyorlar. Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Natia Turnava, Koronovirüs’ten korunmak için Çin’den gelen doğrudan uçuşların askıya alınabileceğini söyledi.

O ülkeden flaş Koronavirüs kararı! Uçuşlar iptal edilecek!

'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve şimdiye dek 106 kişinin ölümüyle sonuçlanan tehlikesinde dünyanın farklı ülkelerinden önlemler söz konusu. Malezya'nın Çin'den gelen turistleri ülkeye almama kararından sonra 'da Çin'den gelen doğrudan uçuşları askıya alabileceklerini açıkladı. Son dakika bilgisine göre kısa sürede uçuşların askıya alınmasıyla ilgili bir karar alınacağı ifade edildi.

Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma bakanı Natia Turnava, "Çin'den doğrudan uçuşları askıya almak zorunda kalacağız" dedi.

Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma bakanı Natia Turnava, "Korona virüsü hakkında endişelenmenize gerek yok, bu konuda Gürcistan daha az tehlikeli bir bölge olarak kabul ediliyor. Ama yine de Çin'den doğrudan uçuşları askıya almak zorunda kalacağız ve buna karar vermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı. Turnava, "Ekonomi bakanlığı, sağlık bakanlığı ve diğer ilgili kurumlar tek koordinasyon grubu, korona virüsünde gerekli önleyici tedbirleri uygulamak için mümkün olan her şeyi yapıyorlar" şeklinde konuştu.

Öte yandan 25-27 Ocak tarihleri arasında Gürcistan ile Çin arasında yapılması planlanan uçuşlar iptal edilmiş. Gürcistan Sivil Havacılık Ajansı, Çin tarafından uçuşların iptal edildiğini bildirmişti.

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