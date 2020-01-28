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Dünyayı tehdit eden koronavirüs nedir? Koronavirüs nasıl bulaşır ve belirtileri nelerdir? Koronavirüsün tedavisi var mı?

Dünya günlerdir Çin'de ortaya çıkan koronavirüsü konuşuyor. Çin'in Wuhan şehrinde başlayan ardından dünyanın çeşitli ülkelerinde de görülen virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100'ü geçerken, binden fazla kişinin de virüsten etkilendiği belirtiliyor. Peki ama tüm dünyayı tehdit eden ve dünya tarihinin en büyük salgınlarından biri olma yolunda ilerleyen koronavirüs nedir? Koronavirüs nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir? Koronavirüsün tedavisi var mı? İşte koronavirüs ile ilgili bilmeniz gerekenler...

28.01.2020 16:26 - Son Güncelleme: 28.01.2020 16:26
Dünyayı tehdit eden koronavirüs nedir? Koronavirüs nasıl bulaşır ve belirtileri nelerdir? Koronavirüsün tedavisi var mı?

Merkezi Çin'in Wuhan kenti olan koronavirüsü salgını nedeniyle şu ana kadara 106 kişi yaşamını yitirdi, Çin Hükümeti 56 milyon insanı barındıran onlarca şehri karantina altına almak zorunda kaldı.

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Dünyayı tehdit eden koronavirüs nedir? Koronavirüs nasıl bulaşır ve belirtileri nelerdir? Koronavirüsün tedavisi var mı?

2 bin 744 kişi koronavirüsüne yakalandı. Virüs bulaşan insan sayısının çoğunluk kısmını Çin'in Hubei eyaletinde ve Wuhan şehri ile yakınındaki şehirler bulunuyor.

Dünyayı tehdit eden koronavirüs nedir? Koronavirüs nasıl bulaşır ve belirtileri nelerdir? Koronavirüsün tedavisi var mı?

NEDİR BU CORONAVİRÜSÜ?
Dünya Sağlık Örgütü, coronavirüsünü soğuk algınlığı semptomlarıyla başlayan ve çok tehlikeli sağlık sorunlarına neden olan MERS ve SARS virüsleri ile aynı aileden tanımlıyor.

Dünyayı tehdit eden koronavirüs nedir? Koronavirüs nasıl bulaşır ve belirtileri nelerdir? Koronavirüsün tedavisi var mı?

Hürriyet'in haberine göre Coronavirüsü, MERS ve SARS tipi virüsler hayvanlar ve insanlar arasında bulaşıyor. Örneğin SARS'ın misk kedisinden insana, MERS virüsünün ise deveden insana bulaştığı tahmin ediliyor. Coronavirüsüne sahip hayvanlardan insana bulaşan bir örnek daha bilinmiyor.

Dünyayı tehdit eden koronavirüs nedir? Koronavirüs nasıl bulaşır ve belirtileri nelerdir? Koronavirüsün tedavisi var mı?

CORONA İSMİ NEREDEN GELİYOR?
Corona Latince taç anlamına geliyor. Mikroskop altında virüse bakıldığında şekli, ışık hüzmesi şeklinde bir taca benzetiliyor. Çinli yetkililerin 7 Ocak'ta tanımladığı ve 2019-nCoV olarak adlandırdığı Coronavirüsü daha önce insanlarda tanımlanmamış yeni bir tür. Bu yeni tip Coronavirüsü insandan insana bulaşıyor.

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