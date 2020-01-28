Dünyayı tehdit eden koronavirüs nedir? Koronavirüs nasıl bulaşır ve belirtileri nelerdir? Koronavirüsün tedavisi var mı?
Dünya günlerdir Çin'de ortaya çıkan koronavirüsü konuşuyor. Çin'in Wuhan şehrinde başlayan ardından dünyanın çeşitli ülkelerinde de görülen virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100'ü geçerken, binden fazla kişinin de virüsten etkilendiği belirtiliyor. Peki ama tüm dünyayı tehdit eden ve dünya tarihinin en büyük salgınlarından biri olma yolunda ilerleyen koronavirüs nedir? Koronavirüs nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir? Koronavirüsün tedavisi var mı? İşte koronavirüs ile ilgili bilmeniz gerekenler...
Merkezi Çin'in Wuhan kenti olan koronavirüsü salgını nedeniyle şu ana kadara 106 kişi yaşamını yitirdi, Çin Hükümeti 56 milyon insanı barındıran onlarca şehri karantina altına almak zorunda kaldı.
CORONA İSMİ NEREDEN GELİYOR?
Corona Latince taç anlamına geliyor. Mikroskop altında virüse bakıldığında şekli, ışık hüzmesi şeklinde bir taca benzetiliyor. Çinli yetkililerin 7 Ocak'ta tanımladığı ve 2019-nCoV olarak adlandırdığı Coronavirüsü daha önce insanlarda tanımlanmamış yeni bir tür. Bu yeni tip Coronavirüsü insandan insana bulaşıyor.