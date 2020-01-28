Dünyayı tehdit eden koronavirüs nedir? Koronavirüs nasıl bulaşır ve belirtileri nelerdir? Koronavirüsün tedavisi var mı?

Dünya günlerdir Çin'de ortaya çıkan koronavirüsü konuşuyor. Çin'in Wuhan şehrinde başlayan ardından dünyanın çeşitli ülkelerinde de görülen virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100'ü geçerken, binden fazla kişinin de virüsten etkilendiği belirtiliyor. Peki ama tüm dünyayı tehdit eden ve dünya tarihinin en büyük salgınlarından biri olma yolunda ilerleyen koronavirüs nedir? Koronavirüs nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir? Koronavirüsün tedavisi var mı? İşte koronavirüs ile ilgili bilmeniz gerekenler...

28.01.2020 16:26 - Son Güncelleme: 28.01.2020 16:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





