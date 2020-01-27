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  • Son Güncelleme: 27.01.2020 08:35

yazarı 'tan ve tayfasına rantı tepkisi: Müptezelliğin de bir sınırı var

yazarı , bugünkü nda 'daki üzerinden sığ ve samimiyetsiz duyar kasanları ve siyasi rant peşinde koşanları eleştirdi. Ardıç, yazısında  "İmamoğlu'nun çok üstüne vazifeymiş gibi deprem bölgesine "sür'atle intikal etmesi" de sizi yakından ilgilendiriyor. Hemen reklamına girişiyorsunuz. Çünkü olacakmış ya... Maşallah yüreği vatanın her köşesi için ayrı çarpıyor...  kendisi gitmiyor, ölü sayısını az bulmuş olmalı." ifadelerini kullandı.

Müptezelliğin de bir sınırı var

İşte 'ın "Boş konuşmayın" adlı :

Yürekleri dağladı... Nah dağladı.
Yürekleri dağladıysa futbol maçları niçin oynatılıyor? Eğlence yerleri niçin açık? Niçin bayraklar yarıya indirilmiyor? Niçin "milli matem" ilan edilmiyor?
Çünkü ölen otuz kadar köylü. Çünkü bizde onlardan çok var.
Çünkü meseleye böyle bakıyorsunuz. Ve lı'nın, lı'nın derdi değil, İstanbullu'nun "muhtemel" derdi sizi geriyor, cep telefonlu sosyete hanımları...



Sizin de yüreğiniz geniştir, kolay kolay dağlanmaz muhterem zevzekler. Ölenlere Tanrı'dan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar... İşte yazınızın bir paragrafı çıktı bile.
İmamoğlu'nun çok üstüne vazifeymiş gibi bölgesine "sür'atle intikal etmesi" de sizi yakından ilgilendiriyor. Hemen reklamına girişiyorsunuz.
Çünkü olacakmış ya... Maşallah yüreği vatanın her köşesi için ayrı çarpıyor... ( kendisi gitmiyor, ölü sayısını az bulmuş olmalı.)
Utanmasanız "depremi Tayyip yapıyor" diyeceksiniz ama müptezelliğin de bir sınırı var.

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