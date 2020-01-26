Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 27.01.2020 06:52
  • Son Güncelleme: 27.01.2020 06:52

Son dakika: İstanbul ve o iller için saat verip uyardı! 27 Ocak

tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, İstanbul başta olmak üzere yurdun bazı bölgelerinde sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceğini açıklayan Meteoroloji, sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesine karşı vatandaşları uyardı. Peki,

Meteoroloji İstanbul ve o iller için saat verip uyardı!

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İstanbul başta olmak üzere Marmara, Ege, Batı Akdeniz kıyıları ile Eskişehir, Bolu ve Düzce çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği bildirildi. Peki, yurt genelinde bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 27 Ocak il il hava durumu uyarıları...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yaışların; 27 Ocak Pazartesi günü akşam saatlerinde Balıkesir'in batı kıyıları (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç) ile Çanakkale'nin Yenice ilçesinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

DETAYLAR BİR SONRAKİ SAYFADA

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Meteoroloji İstanbul ve o iller için saat verip uyardı! 27 Ocak bugün hava durumu nasıl olacak?
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri