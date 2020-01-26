Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İstanbul başta olmak üzere Marmara, Ege, Batı Akdeniz kıyıları ile Eskişehir, Bolu ve Düzce çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği bildirildi. Peki, yurt genelinde bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 27 Ocak il il hava durumu uyarıları...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yaışların; 27 Ocak Pazartesi günü akşam saatlerinde Balıkesir'in batı kıyıları (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç) ile Çanakkale'nin Yenice ilçesinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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