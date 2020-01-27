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  • 27.01.2020 08:34
  • Son Güncelleme: 27.01.2020 08:34

'dan Elazığ’daki mağdurlarına 385 bin TL

NBA'daki gururumuz 'ın Elazığ'daki mağdurları için başlattığı kampanya büyük ilgi gördü. Cedi ve diğer sporcuların katkısı ile toplam bağış miktarı 385 bin TL'ye ulaştı.

Cedi’den Elazığ’a 385 bin TL
forması giyen basketbolcumuz 118-106 yenildikleri maçı öncesinde "Atılacak her 3 sayı için 100 dolar bağışlayacağım" diyerek kampanyanın ateşini yakarken, Arda Turan, , Yusuf Yazıcı, gibi sporcular da Cedi'ye destek verdi. Karşılaşmada '30 üçlük' atıldı. Cedi ve diğer sporcuların katkısı ile toplam bağış miktarı 385 bin TL'ye ulaştı. Milli oyuncumuz karşılaşmayı 18 sayı, 6 asist ve 1 ribaunt ile tamamladı.

SABAH

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