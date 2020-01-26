Sivrice'deki depremin yıkıcı etkisini en çok müteahhitlerin yaptığı çürük binalarda yaşayanlar hissetti. Hazar Gölü kenarındaki Gezin köyünde 1992'de yapılan Mavigöl Apartmanı depremin ilk saniyelerinde adeta toz yığınına dönerek olduğu yere çöktü. Mavigöl Apartmanı'nda oturan 5 kişi enkaz altında kaldı. İlk müdahale edilen yerlerden biri de bu apartman oldu. Depremin hemen ardından Rabia Göğdemir yaralı olarak enkazdan çıkartıldı. Saat 00.30 sıralarında Maviye Buğdaylı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Saatler 08.10'u gösterdiğinde ise bu kez hamile eşi ve çocuğuyla enkaz altında kalan Meriç Dişli'ye ulaşıldı. Meriç Dişli'nin sağ çıkarılması, eşi ve oğlu ile ilgili umutları arttırdı. Ekiplerin yaptığı titiz çalışmayla, Pınar Dişli ve oğlu Miraç'ın da yeri belirlendi. Saat 09.10'da 6 aylık hamile Pınar Dişli, yaralı kurtarıldı. 8 dakika sonra ise ekipler bu kez 12 yaşındaki oğlu Miraç'a ulaştı. Yaralı anne ve oğlu, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı anne ve çocuğu doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

İYİ Kİ DÜĞÜNDELERDİ

70 dairenin ve 7 dükkanın bulunduğu bina, 2011'deki Van Depremi'nde hasar görmüştü. Ancak güçlendirme adına binanın sadece dışına sıva ve ısı yalıtımı yapıldı. Binada yazları yaklaşık 60 kişinin oturduğunu söyleyen Geniz köyü muhtarı Turgut Eroğlu, "Bizim burası yazlıkçı olduğu için insanlar genelde yazın köye gelir. Yazın binada 50-60 kişi oturuyor. Ancak hem kış olması hem de binada oturanların bir kısmının düğünü olması nedeniyle binada deprem sırasında sadece 5 kişi vardı. Bu durum daha büyük bir faciayı önledi" dedi.

MİSAFİRLİKTE YAKALANDILAR

Hürriyet'te yer alan habere göre, Elazığ merkezin Mustafa Paşa Mahallesi'nde bulunan ve birbirlerine yüz metre uzaklıkta bulunan Ayken Apartmanı ile Kalay Apartmanı da depremde çöktü. Serhat Aslan depremden 10 dakika önce eşi ve iki çocuğunu kayınpederinin Ayken Apartmanı'ndaki evine bırakmıştı. Depremde binanın çöküşüne şahit oldu. Bina enkazının yanından bir an olsun ayrılmayan Serhat Aslan, "Bizim aileden 5 kişi enkaz altında. 2 Aylık kızım, 7 yaşındaki oğlum, karım, kayınpederim ve kaynanam içeride. Böyle mi olacaktı?" dedi.

Ayken Apartmanı'nın önünde ailesini bekleyenlerden biri de Ali Düşmez. Ablasının enkazdan sağ çıkartıldığını, annesinin ise halen bulunamadığını anlatan Ali Düşmez, "Burası bizim baba evimiz. 92'de evimizi kat karşılığında müteahhite verdik. Müteahhit evin sağlam olduğunu söylemişti. Anlaşılan kerpiçle yapılan ev bile buradan daha sağlammış" diye ağladı.

AİLECE ENKAZ ALTINDALAR

Depremde yıkılan bir diğer bina da 5 katlı Kalay Apartmanı. Apartman sakinlerinden Yıldız ailesinin tüm fertleri enkaz altında kaldı. Depremden sonra ağabeyi Hüseyin Yıldız'a ulaşamayan Emine Gülmez, "Telefonla arayıp ulamaşayınca ağabeyimin yaşadığı eve koştum. Bu manzarayla karşılaştım. Ağabeyim Hüseyin, Yengem Ayşe ile yeğenlerim Yüsra ve Onur şu an enkaz altındalar. Sağ salim kurtulmaları için dua ediyoruz" dedi.