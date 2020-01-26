Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 26.01.2020 08:15
  • Son Güncelleme: 26.01.2020 08:15

inde enkaz altındaki Azize ile yaptığı konuşma gündeme oturmuştu! görevlisi 'nin babası konuştu!

Sivrice’de meydana gelen 6.8’lik de enkaz altında kalan Azize ile yaptığı konuşmayla gündeme oturan Adıyaman ekibinde görevli ’nin babası konuştu. Baba , kızının kendisinden helallik isteyerek Elazığ’a gittiğini söyledi.

'ın Sivrice ilçesinde dün saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki de, bölgede yapılacak arama kurtarma çalışmaları için Adıyaman Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı gönüllü ekibi kente gitti. Ekipte görevli 'nin enkaz altında kalan ile telefon görüşmesi ise medyada ve sosyal paylaşım sitelerinde yer aldı.

Telefonda yaptığı kritik yönlendirmelerle Azize Çelik ve ailesinin kurtulmasını sağlayan UMKE görevlisi Kuştepe'nin babası , kızının 2 çocuğunu bırakıp helallik isteyerek Elazığ'daki depremzedelere destek olmak için gittiğini söyledi.

'ELAZIĞ'A GİDECEĞİM HAKKINI HELAL ET'
Kızı ile gurur duyduğunu söyleyen baba Kuştepe şöyle konuştu:
"Dün deprem olduğu zaman kızım bana telefon açtı. Kızım bana 'Baba hakkını helal et' dedi. 'Ben Elazığ'a gideceğim deprem oldu' dedi. Ben de 'Allah işini gücünü rast getirsin' dedim. Benim kızım işini severek yapıyor. Bu tür şeylerde işini gerçekten severek yapıyor. Takdir ediyorum dediğim gibi Allah bu tür şeyleri düşmanımın başına vermesin. Ben de televizyonda kızımı seyrettim. Baktım telefonla konuşuyor onların bir kurtarması. Bu Adıyaman'da da olabilir Antep'te olabilir Maraş'ta olabilir herkese geçmiş olsun"

'O YAVRULARI GÖRDÜĞÜMDE GÖZLERİM DOLDU'
Emine Kuştepe'nin işini severek yaptığını vurgulayan babası, "Görüntüleri izlediğimde onlar bizim kardeşlerimiz de olabilir çocuklarımız da olabilir onları izlerken saçlarım diken diken oldu. O yaralıları gördüğüm zaman, o yavruları gördüğüm zaman televizyonda ben de seyrettim bu tür şeyler kızımla gurur duydum. Kızım işini severek yapıyor ben o yüzden takdir ediyorum. Görüntüleri izledikten sonra kızımla görüştüm 'Kendine iyi bak fazla telefonu meşgul etmeyim' dedim. Annesi ise izlediğinde gözleri doldu. Adıyaman ekibi gerçekten güzeldir sürekli eğitime gidiyorlar ben bunu da takdir ediyorum" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriElazığ depreminde enkaz altındaki Azize ile yaptığı konuşma gündeme oturmuştu! UMKE görevlisi Emine Kuştepe'nin babası konuştu!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri