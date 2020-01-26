Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Elazığ'da meydana gelen deprem hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Fuat Oktay'ın açıklamalarından satır başları:

"Gayretlerimizin sahaya nasıl yansıdığını görerek geldik. Elazığ ve Malatya'daki vatandaşlarımız adına size yürekten teşekkür ediyorum. Harika bir iş çıkardınız.



Tüm kurumlarımızın anında her türlü konuda arama kurtarma olayı da lojistik anlamda beslenmesi barınması yangını ulaşımı her türlü destekleri 28 çalışma grubuna başladınız her birinize yürekten teşekkür ediyorum.

Hayatını kaybedenlerin sayısı şu an itibari ile 35."