Artçı deprem nedir, ne demek? sorusu Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yoğun şekilde araştırılıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Elazığ'da artçı sarsıntılar devam ediyor. Son bilgilere göre, Elazığ ve Malatya'da 21 kişinin hayatının kaybettiği, 1030 kişinin de yaralandığı belirtildi. Peki, artçı deprem nedir, ne demek? Elazığ'da kaç artçı deprem oldu? Artçı sarsıntı ne kadar sürer? İşte detaylar...

ELAZIĞ'DA KAÇ TANE ARTÇI DEPREM OLDU?

En büyüğü 5,4 olan toplamda 398 artçı deprem meydana geldi.

ARTÇI DEPREM NEDİR?

Artçı deprem, şiddetli depremlerin ardından olan depremlere denilmektedir. Bu depremler uzun bir süre devam eder ve büyük depremle kırılmış yer altı tabakalarının iyice yerleşmesini sağlar.

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına "deprem" denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına "sismoloji" denir.