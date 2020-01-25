Evim depreme dayanıklı mı? Elazığ'da 24 Ocak'ta saat 20.55'te meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD'ın e-Devlet sistemi üzerinden hizmete sunduğu "Türkiye Deprem Tehlike Haritaları" sayfası sıklıkla araştırılmaya başlandı. Elazığ'daki depremin ardından, vatandaşlar 'evim depreme dayanıklı mı?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, e Devlet deprem riski sorgulama nasıl yapılır? İşte e Devlet AFAD Türkiye Deprem Tehlike Haritaları sayfası...
EVİM DEPREME DAYANIKLI MI?
AFAD'ın afetlere hazırlık çalışmalarının ilk sırasında deprem yer alıyor.
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"Türkiye Deprem Tehlike Haritası" güncellenerek yeniden yayımlandı. e-devlet üzerinden vatandaşların erişimine sunulan haritayla bir yerin deprem tehlikesi koordinat bazlı olarak hızla öğrenilebilir hale geldi.
DEPREM RİSKİ NASIL ANLAŞILIR?
* 2000 yılından önce yapılmış bir binanın riskli olma ihtimali yüksek.
* Hazır beton kullanılmamışsa,
* Beton dayanımı C10 ve daha azsa,
* Bodrum katında rutubet; kolon, kiriş demirlerde paslanma varsa,
* Kolon ve kirişlerde çatlaklar varsa,
* Taşıyıcı kolon ve kirişler kesilmişse binanız riskli olabilir
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