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  • 24.01.2020 15:14
  • Son Güncelleme: 24.01.2020 15:14

'nin "virüslü" algısına tepki yağdı: Bunlar varken düşmana gerek yok

Havalimanı konusunda onlarca yalan ve iftira dolu haber yapan bu sefer de koronavirüsü üzerinden 'nı ve 'yi hedef aldı. CUumhuriyet Gazetesi'nin skandal haberine tepki yağdı. Vatandaşlar "Bunlar varken düşmana gerek yok" yorumunda bulundu.

ile husumeti olduğunu her fırsatta yalan ve iftiralarla açıkça belli eden karanlık hücre bir kez daha devreye girdi.

'in Vuhan kentinde yayılan koronavirüsü için tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bütün havalimanlarında önlem alınıyor. Ancak , Havalimanı'na olan karşıtlığını bu kez de virüs algısıyla gündeme getirdi.

Salgının Türkiye ile özdeşleşmesi için ve Türk bayraklı fotoğraf kullanan Cumhuriyet Gazetesi'ne binlerce tepki yağdı.

"BUNLAR VARKEN DÜŞMANA GEREK YOK"
Bu olay üzerine Twitter hesaplarından binlerce mesaj atan vatandaşlar, ''Türkiye'nin adı salgınla özdeşleşsin diye bu görseli dijital hafızaya atıyorlar'' yorumlarında bulundular.

Bazı vatandaşlar ise Cumhuriyet Gazetesi'nin haberini paylaşarak, ''bunlar varken düşmana gerek yok'' tepkisinde bulundu.

İşte sosyal medyadan tepkiler:





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