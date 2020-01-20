Son dakika: Bakan Albayrak'tan Cumhuriyet'in asılsız haberine yalanlama

Yalan haberlerin merkezi Cumhuriyet Gazetesi, "Damat işi biliyor" başlıklı haberde "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazi aldığı ortaya çıktı. Albayrak, yaklaşık 13 dönümlük araziyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın projeyi duyurduğu 2011 yılından bir yıl sonra satın aldı." şeklinde bir iftira ortaya attı.









Konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın vekili Avukat Ahmet Özel tarafından açıklama yapıldı.





İşte Cumhuriyet'in yalanını ortaya çıkaran o açıklama:









Cumhuriyet'in algı oluşturmaya yönelik manipülatif haberinde şu iddialara yer verilmişti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazi aldığı ortaya çıktı. Albayrak, yaklaşık 13 dönümlük araziyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın projeyi duyurduğu 2011 yılından bir yıl sonra satın aldı. Halen tarla vasfında olan arazinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Kanal İstanbul için değişiklik yapılan planda "konut alanı" sınırları içinde kalması dikkat çekti."