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  • 12.01.2020 14:42
  • Son Güncelleme: 12.01.2020 14:47

'ndaki hizmeti öven paylaşımını sildi

Her fırsatta Türkiye karşıtlığı ile ön plana çıkan , 'nda yolcular için başlatılan yeni hizmeti 'yanlışlıkla' övdüğü haberin paylaşımını Twitter hesabından sildi.

Cumhuriyet'ten 'U' dönüşü! Fark edince hemen sildi!

Marmaray'dan Kanal İstanbul'a, 3. Köprü'den 'na varana kadar Türkiye'nin yaptığı tüm projelere karşı çıkan, aleyhinde çarpıtma ve propaganda yapan , İstanbul Havalimanı'nda yolcuların hizmetine sunulan yeniliği övdüğü paylaşımını Twitter'dan sildi.

YOLCULARA HİZMETİ BİLE HAZMEDEMEDİLER
İstanbul Havalimanı'nda dış hatlarda bekleyen yolcuların dinlenebilmesi için kurulan "sleepod"ları haber yapan Cumhuriyet Gazetesi, yapılan yeniliği yanlışlıkla överek sosyal medyada paylaştı. "İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem! Yolcular rahata kavuşacak" başlığıyla haberi Twitter'da duyuran Cumhuriyet Gazetesi, daha sonra apar topar bu paylaşımını sildi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GELDİ
Cumhuriyet Gazetesi'nin bu övgü dolu paylaşımı "yanlışlıkla" yaptığını belirten birçok kullanıcı ilgili paylaşımın silinmesinin ardından gazeteyle alay etti.



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