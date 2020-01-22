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  • Son Güncelleme: 22.01.2020 15:05

'in "10 milyon fidan kurudu yalanına Bakanlık'tan fotoğraflı cevap

Yalan haberin merkezi , "10 milyon fidan kurudu" şeklinde iftiradan ibaret bir habere imza attı. Konuyla ilgili açılama yapan ve "Bugün itibarı ile dikilen 11 milyonu aşkın fidan yüzde 95 oranında tutmuş ve sağlıklı bir şekilde gelişmeye devam etmektedir." denildi ve fidanların son halini gösteren fotoğraflara yer verildi.

Cumhuriyet'in yalanına Bakanlık'tan fotoğraflı cevap

Başkan 'ın katılımıyla 11 Kasım'da dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ının kuruduğu iddiasına ve 'ndan açıklama geldi. Bakanlık, bugün 'nde çıkan "10 milyon fidan kurudu" başlıklı haberle ilgili yaptığı açıklamada ayrıca ve 'da ekilen fidanların son halini gösteren fotoğraflara da yer verildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada, 11 Kasım 2019'da gerçekleştirdiğimiz 'Geleceğe Nefes Seferberliği' kapsamında, Türkiye genelinde dikilen 11 milyonu aşkın fidanla ilgili kamuoyunu yanıltıcı içerikte bilgiler paylaşılmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda dikilen fidanlar yine Orman Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından izlenmektedir. Bugün itibarı ile dikilen 11 milyonu aşkın fidan yüzde 95 oranında tutmuş ve sağlıklı bir şekilde gelişmeye devam etmektedir" denildi.



İŞTE CUMHURİYET'İN YALAN HABERİ
Gazetesi muhabiri Sena Yaşar imzalı "Milyonlarca fidan tutmadı" başlıklı "haber" bugün Cumhuriyet gazetesinin birinci sayfasından anons edildi.


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