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  • Son Güncelleme: 20.01.2020 12:15

'in devlet mezarlığına defnedilmesi ile ilgili teklif 'de

Eski Başbakanlardan 'in eşi , dün son yolculuğa uğurlandı. Rahşan Ecevit’in Devlet Mezarlığına defnedilmesine olanak sağlayan kanun teklifi, beş partinin ortak imzasıyla Başkanlığına sunuldu. Hazırlanan teklif Devlet Mezarlığı Hakkındaki Kanunun birinci maddesine "Devlet Mezarlığına defnedilenlerin eşleri de vasiyetleri üzerine Devlet Mezarlığına defnedilebilir." fıkrasının eklenmesini öngörüyor.

Mezarı ile ilgili teklif TBMM'de

Teklif, Grup Başkanı , CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın imzasını taşıyor.

Teklif, Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunun birinci maddesine "Devlet Mezarlığına defnedilenlerin eşleri de vasiyetleri üzerine Devlet Mezarlığına defnedilebilir." fıkrasının eklenmesini öngörüyor.

Teklifte, düzenlemenin yürürlük tarihi 1 Ocak 2020 olarak belirtildi.

DÜN UĞURLANDI
(DSP) Kurucu Genel Başkanı, eski Başbakan 'in 97 yaşında hayatını kaybeden eşi , son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü hastanede önceki gün vefat eden Rahşan Ecevit için Kocatepe Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.

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