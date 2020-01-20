Teklif, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın imzasını taşıyor.
Teklif, Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunun birinci maddesine "Devlet Mezarlığına defnedilenlerin eşleri de vasiyetleri üzerine Devlet Mezarlığına defnedilebilir." fıkrasının eklenmesini öngörüyor.
Teklifte, düzenlemenin yürürlük tarihi 1 Ocak 2020 olarak belirtildi.
DÜN UĞURLANDI
Demokratik Sol Parti (DSP) Kurucu Genel Başkanı, eski Başbakan Bülent Ecevit'in 97 yaşında hayatını kaybeden eşi Rahşan Ecevit, son yolculuğuna uğurlandı.
Tedavi gördüğü hastanede önceki gün vefat eden Rahşan Ecevit için Kocatepe Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.
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