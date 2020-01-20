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  • Son Güncelleme: 20.01.2020 12:57

Son dakika: MSB, '' şehitlerini andı

'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Afrin'e barış ve huzuru getiren Harekâtı'nın 2'nci yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, kahraman gazilerimize saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz" denildi.

MSB, 'Zeytin Dalı' şehitlerini andı

, Harekâtı'nın 2'nci yıl dönümünde şehitleri andı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Afrin'e barış ve huzuru getiren Zeytin Dalı Harekâtı'nın 2'nci yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, kahraman gazilerimize saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz" denildi. Afrin'in terör unsurlarından temizlendiği harekâtta 4 bin 500'den fazla terörist etkisiz hale getirilmişti.

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