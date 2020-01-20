Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekâtı'nın 2'nci yıl dönümünde şehitleri andı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Afrin'e barış ve huzuru getiren Zeytin Dalı Harekâtı'nın 2'nci yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, kahraman gazilerimize saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz" denildi. Afrin'in terör unsurlarından temizlendiği harekâtta 4 bin 500'den fazla terörist etkisiz hale getirilmişti.