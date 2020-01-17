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  • 18.01.2020 05:27
  • Son Güncelleme: 18.01.2020 05:27

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden 'in vasiyeti dikkat çekti

Eski Başbakan 'in eşi , tedavi gördüğü ve 'nde () 97 yaşında hayatını kaybetti. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayata gözlerini yuman Rahşan Ecevit'in vasiyeti ise dikkat çekti... İşte Rahşan Ecevit'in son isteği...



Merhum Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) 97 yaşında hayatını kaybetti.

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