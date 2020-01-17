Merhum Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) 97 yaşında hayatını kaybetti.
Çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Rahşan Ecevit'in vasiyeti dikkat çekti
Eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) 97 yaşında hayatını kaybetti. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayata gözlerini yuman Rahşan Ecevit'in vasiyeti ise dikkat çekti... İşte Rahşan Ecevit'in son isteği...
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