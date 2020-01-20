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Rahşan Ecevit, 14 yıl sonra eşiyle buluştu

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi, DSP'nin kurucusu Rahşan Ecevit (97) için dün Kocatepe Camii'nde tören düzenlendi.

Karaoğlan'a kavuştu
Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi, DSP'nin kurucusu Rahşan Ecevit (97) için dün Kocatepe Camii'nde tören düzenlendi. Törene, Ecevit'in yakınları ve çeşitli partilerin temsilcileri katıldı. Ecevit'in cenazesi, isteği üzerine 2006'da vefat eden eşi Bülent Ecevit'in kabrine defnedildi.



Rahşan Ecevit, 14 yıl sonra eşiyle buluştu.

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