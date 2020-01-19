Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 19.01.2020 12:47
  • Son Güncelleme: 19.01.2020 13:03

son yolculuğuna uğurlanıyor

Eski Başbakan 'in eşi ve DSP'nin kurucusu olan , bir süredir tedavi gördüğü GATA'da cuma akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Rahşan Ecevit'in cenazesi, Kocatepe Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Devlet Mezarlığı’nda defnedilecek.

Rahşan Ecevit son yolculuğuna uğurlanıyor

Gülhane Askeri Tıp Akademisinde (GATA) bir süredir tedavi gören eski Başbakan 'in eşi ve DSP'nin kurucusu , cuma akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Ecevit için öğle namazının ardından Kocatepe Camisi'nde cenaze namazı kılınacak daha sonra da Devlet Mezarlığı'nda toprağa defnedilecek.

MEMLEKETİNDEN TOPRAK GÖNDERİLDİ
Eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi ve DSP'nin kurucusu Rahşan Ecevit'in mezarına konulmak üzere, memleketi Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinden toprak gönderildi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün son yolculuğuna uğurlanacak Rahşan Ecevit'in cenazesine katılacaklarını söyledi.

İlçeden aldıkları toprağı, merhum Rahşan Ecevit'in mezarına bırakacaklarını belirten Yılancı, "Eniştemiz olarak gördüğümüz Bülent Ecevit'in mezarına da Şebinkarahisar'dan gönderilen toprak bırakılmıştı. Rahşan Hanım'ın çok sevdiği Şebinkarahisar'dan getirdiğimiz toprağı da mezarına koyacağız." dedi.

Yılancı, Şebinkarahisar halkının Rahşan Ecevit'i asla unutmayacağını ifade ederek kendisini her zaman saygı ve minnetle anacaklarını ifade etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriRahşan Ecevit son yolculuğuna uğurlanıyor
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri