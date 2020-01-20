Berlin zirvesinden 'ateşkese destek' kararı



Başkan Erdoğan, Almanya'da Libya diplomasisine hız verdi. Önce Rusya lideri Putin ile bir araya geldi. Ardından zirveye eşlik etti.

Toplantı sonrası konuşan Başbakan Merkel, "Libya için kapsamlı bir plan konusunda anlaştık. Ateşkes için hemfikir olduk" dedi.

Erdoğan, konaklayacağı otele giderken Almanya'da yaşayan Türkler tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.Berlin Konferansı'na lider ve dışişleri bakanı düzeyinde katılanlar, aile fotoğrafı çektirdi.Erdoğan, Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen Libya'da kalıcı barış anlaşmasına varılmasını hedefleyen konferansa katıldı. Konferans öncesi Rusya lideri Vladimir Putin, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdüülmecid Tebbun ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti başkanı Serrac ile görüşen Erdoğan,dedi. 4 saat süren zirvenin ardından konuşan Başbakan Merkel,dedi. Yayımlanan bildirgede, Libya Temsilciler Meclisi'nin onayladığı tek, birleşik, kapsayıcı ve etkin bir hükümetin kurulmasının desteklendiği belirtilirken, Libya Siyasi Anlaşması'nın siyasi çözüm için önemli bir yol haritası olduğu kaydedildi. Bildirgede ayrıca taraflara, ateşkes süresince silah yardımı ve askeri destek verilmeyeceği vurgulandı.