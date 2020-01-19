Manisa'da deprem! Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Musalar mahallesinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 06.05'te yerin 9.7 kilometre altında gerçekleşen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
SON DEPREMLER (20 OCAK 2020)
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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2020.01.20 06:05:07 39.0480 27.8443 9.7 -.- 3.0 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA)
2020.01.20 05:00:00 35.7440 32.5443 8.5 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
2020.01.20 04:32:45 38.0163 42.8723 5.0 -.- 1.6 -.- KASIKCILAR-BAHCESARAY (VAN)
2020.01.20 04:05:22 37.8067 29.6022 5.4 -.- 2.1 -.- BOZKURT (DENIZLI)
2020.01.20 03:42:07 37.4363 36.3345 7.7 -.- 1.4 -.- BESBUCAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
2020.01.20 03:12:55 40.7950 32.8517 3.2 -.- 1.7 -.- KIREMITCI-CERKES (CANKIRI)
2020.01.20 03:08:29 39.9043 30.4515 6.2 -.- 2.3 -.- BULDUKPINAR-TEPEBASI (ESKISEHIR)
2020.01.20 02:45:36 37.8130 27.7183 5.4 -.- 1.2 -.- YAZIDERE-INCIRLIOVA (AYDIN)
2020.01.20 02:36:18 39.0080 31.7673 4.4 -.- 1.9 -.- CELTIK (KONYA)
2020.01.20 00:40:54 37.7963 29.5995 8.1 -.- 1.5 -.- BOZKURT (DENIZLI)
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