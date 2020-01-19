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  • Son Güncelleme: 20.01.2020 06:46

: Manisa Akhisar'da korkutan ! 20 Ocak Kandilli

Kandilli'den yapılan açıklamasına göre, Manisa'da 3.0 büyüklüğünde meydana geldi. Yerin 9.7 kilometre altında gerçekleşen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Saat 06.05'te meydana gelen depremin merkez üssü Akhisar ilçesinin Musalar mahallesi olarak açıklandı. İşte 20 Ocak ...

Manisa'da korkutan deprem!

Manisa'da ! Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı bilgisine göre, merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Musalar mahallesinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 06.05'te yerin 9.7 kilometre altında gerçekleşen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

SON DEPREMLER (20 OCAK 2020)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
2020.01.20 06:05:07 39.0480 27.8443 9.7 -.- 3.0 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA)
2020.01.20 05:00:00 35.7440 32.5443 8.5 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
2020.01.20 04:32:45 38.0163 42.8723 5.0 -.- 1.6 -.- KASIKCILAR-BAHCESARAY (VAN)
2020.01.20 04:05:22 37.8067 29.6022 5.4 -.- 2.1 -.- BOZKURT (DENIZLI)
2020.01.20 03:42:07 37.4363 36.3345 7.7 -.- 1.4 -.- BESBUCAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
2020.01.20 03:12:55 40.7950 32.8517 3.2 -.- 1.7 -.- KIREMITCI-CERKES (CANKIRI)
2020.01.20 03:08:29 39.9043 30.4515 6.2 -.- 2.3 -.- BULDUKPINAR-TEPEBASI (ESKISEHIR)
2020.01.20 02:45:36 37.8130 27.7183 5.4 -.- 1.2 -.- YAZIDERE-INCIRLIOVA (AYDIN)
2020.01.20 02:36:18 39.0080 31.7673 4.4 -.- 1.9 -.- CELTIK (KONYA)
2020.01.20 00:40:54 37.7963 29.5995 8.1 -.- 1.5 -.- BOZKURT (DENIZLI)

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