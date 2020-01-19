Libya'yı bir savaş baronuna terk etmek, tarihi hata olacaktır. Avrupa yeni tehditlerle karşı karşıya kalacaktır.
AB, bir aktör olduğunu göstermelidir. Askeri destek sözü veren Türkiye'yle işbirliği en açık seçenektir.
Erdoğan, bugün Berlin'de düzenlenecek Libya zirvesine katılacak.
Türkiye Doğu Akdeniz'de oyuna girmeyi amaçlıyor. Libya ile Mutabakat Zaptı'nın imzalanması bu anlamda önemli.
Fakat bunu Askeri İşbirliği ile birleştirerek çizgiyi aştı. Libya'daki iç savaşın tarafı olma riskiyle karşı karşıya kaldı.
Eski Büyükelçi Ünal Çeviköz, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı...
PROJELERE DEVAM
Başkan Tayyip Erdoğan, Gayrettepeİstanbul Havalimanı Metro Projesi İlk Ray Kaynağı Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu:
KANAL İSTANBUL güzergahında 17 bin metrenin üzerinde etütler yapıldı. Deney ve zemin çalışmaları ardından kanalın modellemesine geçildi. Maliyeti 125 milyar lira değil, 75 milyar lira. İstanbul bir başka güzel olacak.
90 MİLYON yolcu kapasitesiyle açılan İstanbul Havalimanımız dev projelerden biridir. Toplu taşımayı kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla kolları sıvadık. Metronun toplam uzunluğu 37.5 km ve 9 istasyondan oluşuyor. Kazı çalışmalarının yüzde 94'ü tünellerin de önemli bir kısmı tamamlandı. Şimdi rayların döşemesine başlıyoruz. Ülkemizin ilk hızlı metro hattı unvanını kazanacak.
HASDAL'A kadar olan bölüm yıl sonunda açılacak. İhsaniye istasyonu da ilk hizmete girecek kısımda yer alıyor. İstanbul'da ulaşım hizmetlerine çağ atlattık.
MARMARAY'ı yaptık, Avrasya'yı açtık. İstemezük diyenler ikisini de kullanıyor. İsteseler de istemeseler de biz milletimize hizmete devam edeceğiz. Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüsü'nü yaptık. İstanbul-İzmir arasını 3 saat 15 dakikaya indirdik.
FAİZLERİ indirdik, daha da inecek. Faizler indikçe her sektörde talep artacak. 1989'DA ülkemizdeki belediyelerin çok büyük bir bölümü CHP çizgisindeki bir anlayışın eline geçmişti. 1994 seçimlerinde hepsi tarihe gömüldü. Söz verdiler, sözlerini yerine getirdiler mi? Suyu ucuzlatacağız dediler, ucuzlattılar mı? Süt dağıtacağız dediler, dağıttılar mı? Biz verdiğimiz sözlerin hep arkasında durduk.
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