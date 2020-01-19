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  • Son Güncelleme: 20.01.2020 00:07

Başkan Erdoğan yurda döndü

Başkan , Almanya Başbakanı Angela 'in davetine icabetle, konusunda gerçekleştirilen zirve için bulunduğu 'deki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.

Başkan Erdoğan yurda döndü

Başkan , Almanya Başbakanı Angela 'in davetine icabetle, konusunda gerçekleştirilen zirve için bulunduğu 'deki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak "TRK", saat 23.50'de 'na indi.

Erdoğan'ı havalimanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan karşıladı.

Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Başkanı , İletişim Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yurda döndü.

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