Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 19.01.2020 20:11
  • Son Güncelleme: 19.01.2020 20:19

Başkan Erdoğan 'de Mahir bebeğe altın taktı

Başkan ’a 2 sene önceki ziyaretinde Adlon Otel’de pasta hediye eden , bu defa Erdoğan’ı bebeğiyle karşıladı. Başkan Erdoğan, bebeğe altın taktı.

Başkan Erdoğan Mahir bebeğe altın taktı

Başkan 'ın 2 yıl önceki ziyareti kapsamında bulunduğu Adlon Otel'de Erdoğan'a pasta hediye eden , bu defa Başkan'ı bebeği ile karşıladı.

Berlin'de 2 yıl önce yaşanan karşılaşmada Başkan'ın Burak Şahin'e "En kısa zamanda sizden bebek bekliyorum" demesinin ardından Burak Şahin ve eşi Aylin Şahin, 2 sene sonraki Berlin ziyaretinde Erdoğan'ı minik yavrularıyla karşıladı. Otel girişinde karşılaştığı Şahin ailesiyle bir müddet sohbet eden Erdoğan, 2 aylık Mahir Ahmet Şahin'i kucağına alarak sevdi ve ona bir tam Cumhuriyet altını taktı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBaşkan Erdoğan Berlin'de Mahir bebeğe altın taktı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri