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  • Son Güncelleme: 19.01.2020 12:53

Son dakika: Başkan Erdoğan ile Putin arasındaki kritik görüşmenin saati belli oldu

Son dakika haberine göre Başkan ile Rusya Devlet Başkanı arasında Berlin'de yapılması planlanan görüşmenin saat 15.00'te gerçekleşeceği açıklandı.

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