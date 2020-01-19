Son dakika: Başkan Erdoğan ile Putin arasındaki kritik görüşmenin saati belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Berlin'de yapılması planlanan görüşmenin saat 15.00'te gerçekleşeceği açıklandı.
Ayrıntılar geliyor...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Berlin'de yapılması planlanan görüşmenin saat 15.00'te gerçekleşeceği açıklandı.
Ayrıntılar geliyor...
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