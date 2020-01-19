PKK eriyor! 635 kişi eli kanlı terör örgütünden kaçtı!

Başarılı operasyonlarla PKK'nın Türkiye içindeki terörist sayısı 500'lere kadar düşerken, örgüt içindeki çözülme de hızlandı. Operasyonlara bir de ailelerin desteği ile yürütülen ikna çalışmaları eklenince, teslim olmalar son yılların en üst seviyesine çıktı. Şimdiye kadar 5 binin üzerinde aileyle görüşme gerçekleştirildi.

635 TERÖRİST İKNA EDİLDİ

Son olarak 5 PKK'lı teröristin daha Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın ikna çalışmaları sonucu Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olmasıyla birlikte 2016'dan bu yana teslim olan PKK/KCK'lı sayısı bin 193'e yükseldi. Bunlardan 635'inin aileleriyle yapılan görüşmeler sonucu ikna edilerek dağdan indiği öğrenildi.

EVLAT NÖBETİ ETKİLİ OLDU

İkna yoluyla 2016'da 79 terörist teslim olurken, 2017'de bu sayı 105'e çıktı. Yine 2018'de 165, 2019'da ise 273 kişi teslim oldu. Terörle mücadelenin hızla devam ettiği 2020'nin ilk yirmi gününde 13 kişi ikna edilerek örgütten kaçtı. Son 30 yılın en düşük seviyesine gerileyen örgüte katılım ise durma noktasına geldi.

KORKMAYIN TESLİM OLUN

Çocukları HDP tarafından kandırılıp PKK'ya götürülen ailelerin evlat nöbetinde 139 gün geride kaldı. HDP'nin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemine devam eden 72 ailenin umutlu bekleyişi sürüyor. Oturma eylemindeki 4 ailenin çocuklarına kavuşması, diğer anne-babaları da ümitlendirdi. Dün de çocuklarına örgütten kaçıp teslim olmaları çağrısında bulunan ailelerden Salih Gökçe, oğlu Ömer'e seslendi. Gökçe, "Ömer'im neredeysen kaç gel. Kurban olayım kara kaşlım ne olur dön" derken, kızı Songül'ü bekleyen Fatma Akkuş ise "Seni çok özledik. Kapım sana açık. Teslim ol kızım" diye konuştu. Oturma eylemindeki annelerden Nazlı Sancar HDP'den kızı Şerima'yı isterken, oğlu Mahmut için eylemeni sürdüren Emin Arslan ise çocukların eline silah veren PKK'yı lanetledi.