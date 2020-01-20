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PKK’lı teröristin Demirtaş itirafı

Şırnak'ta geçen yıl yakalanan PKK'lı terörist M.O, verdiği ifadeyle Nurettin Demirtaş'ın örgütteki yerini anlattı: "Kod adını 'Şiyar Demirtaş' olarak bilirim.

PKK’lı teröristin Demirtaş itirafı
Şırnak'ta geçen yıl yakalanan PKK'lı terörist M.O, verdiği ifadeyle Nurettin Demirtaş'ın örgütteki yerini anlattı: "Kod adını 'Şiyar Demirtaş' olarak bilirim. Bu kişi terör örgütü içinde 'Mazlum Doğan' akademisinde örgüt mensuplarına ideolojik eğitim verir. M-16 marka silah taşır. Hala aynı akademide faaliyet yürüttüğünü biliyorum.

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