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  • Son Güncelleme: 14.01.2020 10:32

Evlat nöbetindeki annelerden Demirtaş'ın tiyatrosuna gidenlere sert tepki: "Yazıklar olsun size"

’da çocukları tarafından kaçırılan acılı anneler, evlat nöbetini ziyaret etmeyip tiyatro oyununa giden isimlere tepki gösterdi. ’lilere seslenen evlat nöbetindeki anneler, “133 gündür ziyaretimize gelmediniz ama çocuklarımızı kaçıranlarla her fırsatta buluşuyorsunuz. Yazıklar olsun size” ifadelerini kullandı.

Acılı annelerden Demirtaş'ın tiyatrosuna gidenlere sert tepki

'da, dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutan aileler, cezaevindeki HDP'nin eski Genel Başkanı 'ın yazdığı 'Devran' adlı öykünün tiyatrosuna katılan 'lilere tepki gösterdi.

Evlat nöbetindeki annelerden Hatice Levent: Evlatlarımızın dağa çıkarılmasından sorumlu olan bir kişinin yazdığı tiyatro oyununa giden CHP'liler annelere nasıl hesap verecek.

Süleyman Aydın: HDP demektir, CHP neden görmezlikten geliyor.

Fatma Akkuş: Bizim çocuklarımızın şu an dağda olmasının sorumlusu HDP'dir. CHP de, HDP'nin peşinden gidiyor. Selahattin Demirtaş, çocuklarımızı dağa götüren bu partinin genel başkanı. CHP, kalkıp Demirtaş'ın oyununa gidiyor. Sözde tiyatro. Oraya gidenler eğer anneyse, gelip bizi ziyaret etsinler.

Fatma Bingöl: Tiyatroya gideceklerine, gelip bizim yaşadığımız gerçek hayatı görsünler.

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