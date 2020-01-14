Evlat nöbetindeki annelerden Demirtaş'ın tiyatrosuna gidenlere sert tepki: "Yazıklar olsun size"

Diyarbakır'da, dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutan aileler, cezaevindeki HDP'nin eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yazdığı 'Devran' adlı öykünün tiyatrosuna katılan CHP'lilere tepki gösterdi.

Evlat nöbetindeki annelerden Hatice Levent: Evlatlarımızın dağa çıkarılmasından sorumlu olan bir kişinin yazdığı tiyatro oyununa giden CHP'liler annelere nasıl hesap verecek.

Süleyman Aydın: HDP PKK demektir, CHP neden görmezlikten geliyor.

Fatma Akkuş: Bizim çocuklarımızın şu an dağda olmasının sorumlusu HDP'dir. CHP de, HDP'nin peşinden gidiyor. Selahattin Demirtaş, çocuklarımızı dağa götüren bu partinin genel başkanı. CHP, kalkıp Demirtaş'ın oyununa gidiyor. Sözde tiyatro. Oraya gidenler eğer anneyse, gelip bizi ziyaret etsinler.

Fatma Bingöl: Tiyatroya gideceklerine, gelip bizim yaşadığımız gerçek hayatı görsünler.