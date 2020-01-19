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  • Son Güncelleme: 19.01.2020 09:33

elebaşları , ve 'i korku sardı! Yakalanmamak için 3 ülke arasında mekik dokuyorlar!

ve ’in kararlı mücadelesi terör örgütünün büyük çözülmelere neden olurken elebaşları , ve ’i büyük korku sardı. Söz konusu teröristlerin yakalanmamak için , ve arasında mekik dokuduğu öğrenildi.

PKK elebaşlarını korku sardı! Yakalanmamak için...

Güvenlik kaynakları terör örgütü üyelerinin, kendilerini kamplar ve sığınaklarda bile güvende hissetmediğini, bu nedenle bir kısmının Kandil'e yakın köylerde bir kısmının da doğal dağ mağaralarında gizlendiğini bildirdi. Terör örgütünün - sınırında, özellikle Şengal bölgesinde de konuşlandığını belirten güvenlik kaynakları, Suriye'de bombalı araçlarla yapılan saldırıların bu teröristler tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.

KANDİL, İRAN, IRAK VE SURİYE'YE DAĞILDI
Aynı kaynaklar, Kandil'deki üst düzey teröristlerin uzun süre aynı noktada kalmama çabasında olduğunu ve Irak, Suriye ile arasında sürekli yer değiştirdiklerini bildirdi. Kandil'in bir kısmının İran topraklarında olduğunu kaydeden güvenlik kaynakları, elebaşları , ve 'in de aralarında olduğu lider kadrosunun, ve 'in sıkı takibinden kaçabilmek için telsiz dahil iletişim kanallarını kullanmamaya dikkat ettiğini bildirdi. En yakın adamları dışında diğer örgüt üyeleriyle de temas kurmayan terörist elebaşlarının, örgütteki etkinlikerinin zayıfladığı ifade edildi.

SALDIRILARI PLANLAYANLAR, KANDİL'DEN GELEN TERÖRİSTLER
Barış Pınarı bölgesinde bombalı araçlarla yapılan terör saldırılarının arkasında Kandil'den gelen teröristler olduğunu belirten güvenlik kaynakları, teröristlerin sivil halkın arasına karışarak gizlenmeye çalıştığını belirtti. Terör örgütünün bombalı araç saldırılarıyla 'de gösteremediği varlığını sürdürme çabasında olduğunu ifade eden güvenlik kaynakları, annelerinin çocukları için tuttuğu nöbetin de örgütü moral olarak çok olumsuz etkilediğini bildirdi. Teröristlerin aynı zamanda bölgeye geri dönüşleri engelleme çabasında olduklarını ifade etti.
Bölgede, şu an girilemeyen mahalle olmadığını ancak teröristlerin yerleştirdiği EYP'lerin temizliği için sivillerin girişinin geçici olarak yasaklandığı mahalleler bulunduğunu belirten güvenlik kaynakları, Türkiye'nin eğitim verdiği ilk grup yerel polisin (Şurta) göreve başladığını kaydettiler. Şurtaların göreve başlamasıyla da teröristlerin ele geçirilmesinde etkili olacağını ifade ettiler.

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