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  • 15.01.2020 11:23
  • Son Güncelleme: 15.01.2020 13:53

'na Demirtaş tiyatrosu tepkisi! Prof. protesto için unvanını sildi!

Terör örgütüne üyelikten tutuklu olan ’ın tiyatrosuna giden ve ’lilerle birlikte poz veren ’li Başkanı ’nun eşi ’na tepki üstüne tepki yağıyor. ’nde öğretim üyesi olan Prof. Dr. , İmamoğlu’nu protesto için profilindeki unvanını sildiğini açıkladı.

Ekrem İmamoğlu'na Demirtaş tiyatrosu tepkisi!

'nin tepkisini çeken "demirtaş tiyatrosu" tartışması bitmiyor. Terör tutuklusu 'ın tiyatro oyununda buluşan 'nun eşi Sevil Kılıçdaroğlu, 'nun eşi , Canan Kaftancıoğlu ve 'li terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş önceki günlerde 'ı da yanlarına alarak Demirtaş'ın oyununu izlemiş ve birlikte poz vermişlerdi.

İMAMOĞLU'NUN CEVABI TEPKİ ÇEKTİ
Eşinin bu karelerde yer almasını ve vatandaşın tepkisini yorumlayan Başkanı Ekrem İmamoğlu ise hem terör tutuklusu Demirtaş'ın oyunundaki buluşmayı desteklediğini bildirdi. Ayrıca İmamoğlu'nun eşinin tahsili üzerinden yaptığı yorum ise tepkilere neden oldu;

"Benim eşim, iyi eğitim almış, üniversite bitirmiş, masteri olan doktorası olan bir Türk kadını. Benim eşim, nereye gideceğini bilir. Kadınların bir kitap üzerinden bir oyunu izlemesi, sürece katkı sunmasını çok olgun bir tavır olarak görüyorum. Destekliyorum da. Eşimin de başta olmak üzere, bana soracak halleri yok. Keşke bu kadınların yaptığına 10-15 kadın daha eklense."

PROF. DR. OKTAV TEPKİ OLARAK PROFİLİNDEN ÜNVANINI SİLDİ
İmamoğlu'nun tepeden bakan bu tavrına tepki gösteren isimlerden biri de 'nde öğretim üyesi olan Prof. Dr. oldu. Oktav profilinde yer alan Ünvanı İmamoğlu'nu protesto amacıyla sildiğini açıkladı;

"Ekrem İmamoğlu'nun demecinden sonra profilimde yer alan Prof. Dr unvanimi sildim. Unvanlar gelip gecicidir, esas olan vatanseverliktir."

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