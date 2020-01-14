Son dakika: Başkan Erdoğan'dan CHP-HDP ittifakının tiyatro buluşmasına tepki

HDP'nin terör suçlarından tutuklu eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın yazdığı "Devran" isimli kitabındaki öykülerin Jülide Kural tarafından sahnelendiği okuma tiyatrosuna, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu katıldı. Tiyatroda Kadir İnanır ve CHP'li Barış Yarkadaş'ın olması da dikkat çekti.





Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda CHP ve HDP'nin tiyatro buluşmasına tepki gösterdi. Erdoğan,dedi.