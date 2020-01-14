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  • Son Güncelleme: 14.01.2020 13:15

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan CHP-HDP ittifakının tiyatro buluşmasına tepki

Son dakika... Terör suçlarından tutuklu bulunan HDP Eski Eş Başkanı 'ın yazdığı "Devran" isimli kitap tarafından okuma tiyatrosu olarak sahnelendi. Tiyatroya katılan CHP'li isimlerin çokluğu dikkat çekti. Erdoğan, söz konusu buluşma için "Tiyatro izliyorlar. Terörden cezaevinde yatan şahsın eserini birlikte izliyorlar. Bunlar dün Ankara'dan İstanbul'a beraber yürümediler mi? Hani diyordu ya 'tiyatro' diye... Ya siz kendiniz tiyatrosunuz." dedi.

Erdoğan'dan CHP-HDP tiyatrosuna tepki

HDP'nin terör suçlarından tutuklu eski eş başkanı 'ın yazdığı "Devran" isimli kitabındaki öykülerin tarafından sahnelendiği okuma tiyatrosuna, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 'nun eşi ve 'nun eşi Dilek İmamoğlu katıldı. Tiyatroda Kadir İnanır ve CHP'li Barış Yarkadaş'ın olması da dikkat çekti.

"SİZ KENDİNİZ TİYATROSUNUZ"
Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda CHP ve HDP'nin tiyatro buluşmasına tepki gösterdi. Erdoğan, "Tiyatro izliyorlar. Terörden cezaevinde yatan şahsın eserini birlikte izliyorlar. Bunlar dün Ankara'dan İstanbul'a beraber yürümediler mi?



Hani diyordu ya 'tiyatro' diye... Ya siz kendiniz tiyatrosunuz. Eğer sıkıyorsa çık Diyarbakır'a git, oradaki annelerin gözyaşlarına ortak ol. Niye gidemiyorsun? Böyle bir şeyi yapamazsın. Onların böyle bir derdi, sıkıntısı yok. Katillerle beraber omuz omuza yürürler. Terör örgütü sadece sınırlarımız içinde kan dökmekle kalmadı. Ana muhalefetin başı ise onları savunuyor." dedi.



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