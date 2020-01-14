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'li Demirtaş'ın oyununa giden 'a tepki

Demirtaş’ın “Devran” adlı kitabından uyarlanan tiyatro oyunundaki bu buluşma, büyük tepki çekti. 'a sosyal medyadan tepki yağdı: 'Sanata değil teröre destek', 'ibretlik tiyatro' yorumu yapıldı.

Foto-tepki
HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı 'ın "Devran" kitabından uyarlanan oyunundaki bu kare tartışma yarattı. 'a sosyal medyadan tepki yağdı: 'Sanata değil teröre destek', 'ibretlik tiyatro' yorumu yapıldı. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Orada tiyatro var, 'nin önünde gerçek hayat" derken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise "Benzerini görmüştük" ifadesini kullandı.


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