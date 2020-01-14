HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Devran" kitabından uyarlanan oyunundaki bu kare tartışma yarattı. Kadir İnanır'a sosyal medyadan tepki yağdı: 'Sanata değil teröre destek', 'ibretlik tiyatro' yorumu yapıldı. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Orada tiyatro var, HDP'nin önünde gerçek hayat" derken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise "Benzerini görmüştük" ifadesini kullandı.
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