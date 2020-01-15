Hakim ve Savcılar Kurulu tarafından yayınlanan ilk kararı Resmi Gazete'de yer aldı.

İlke Karar: Birinci sınıfa ayrılan ve birinci sınıf olan hakim ve savcıların çalışmalarının değerlendirilmesi esaslarına ilişkin ilke kararında değişiklik yapılmasına dair ilke kararının maddeleri açıklandı.