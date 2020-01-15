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  • Son Güncelleme: 15.01.2020 11:24

Son dakika: Binlerce hakim ve savcıyı ilgilendiriyor! O karar 'de

Son dakika haberine göre binlerce hakim ve savcıyı yakından ilgilendiren karar 'de yayımlandı. Yayımlanan kararın madde ve detayları da belli oldu. İşte Resmi Gazete'de yayımlanan o karar...

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