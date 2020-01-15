MHP lideri Devlet Bahçeli, grup toplantısında, "Terörist Demirtaş'ın 'Devran' isimli sözde kitabından tiyatro oyunu çıkarıp buna övgü düzenler bu milletin ruh köküne yabancı olanlardır. CHP'ye diyorum ki, çadır tiyatronuzu ya gidin Kandil'de kurun, ya da Pensilvanya'ya açın. Emin olun kapalı gişe oynatırsınız, hasılat rekorları kırarsınız" açıklamasını yaptı.
CHP'ye eleştirisini sürdüren Bahçeli, "Kanal İstanbul gündeme gelmiş, aynı CHP yaptırmam demiştir. Köprü yapılır yıkmak isterler, tünel yapılır kapatmak isterler, denizin altından yol açılır, ray döşenir ne gerek var derler... Bu CHP'de hayır yoktur" ifadelerini kullandı.
İMAMOĞLU GERİ ADIM ATTI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyeye ait İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş ve Sakine Cansız'ın kitaplarının satışına yönelik tepkiler gelince geri adım attı. "Gelen haklı tepkiler üzerine biz, o kitabın (Sakine Cansız) satışını sitemizden iptal ettik" dedi. Demirtaş'ın kitabının ise her yerde satıldığını söyledi. Eşi Dilek İmamoğlu'nun "Devran' oyununu izlemesine yönelik tepkilere ise "Benim eşim, nereye gideceğini bilir" sözleriyle cevap verdi.
CHP'ye eleştirisini sürdüren Bahçeli, "Kanal İstanbul gündeme gelmiş, aynı CHP yaptırmam demiştir. Köprü yapılır yıkmak isterler, tünel yapılır kapatmak isterler, denizin altından yol açılır, ray döşenir ne gerek var derler... Bu CHP'de hayır yoktur" ifadelerini kullandı.
İMAMOĞLU GERİ ADIM ATTI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyeye ait İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş ve Sakine Cansız'ın kitaplarının satışına yönelik tepkiler gelince geri adım attı. "Gelen haklı tepkiler üzerine biz, o kitabın (Sakine Cansız) satışını sitemizden iptal ettik" dedi. Demirtaş'ın kitabının ise her yerde satıldığını söyledi. Eşi Dilek İmamoğlu'nun "Devran' oyununu izlemesine yönelik tepkilere ise "Benim eşim, nereye gideceğini bilir" sözleriyle cevap verdi.
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