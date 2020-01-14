Terörden tutuklu HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın hikayesinin sahnelendiği tiyatro oyununa giden oyuncu Kadir İnanır'a tepki yağıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra birçok meslektaşı ve hatta hemşehrisi Kadir İnanır'ı eleştiri yağmuruna tuttu.

Sabah gazetesi yazarı Ömer Karaman, Orduluların Kadir İnanır'ı teröristlerle görmekten rahatsız olduğunu söyleyerek "CHP'nin tepkilerden çekindiği için HDP ile alenen kol kola giremediğini ama 'sevgisini böyle küçük oyunlarla' gösterdiğini düşünen Ordulular, yüzlerce şehit vermiş bir şehrin sanatçısını böyle bir karede görmekten rahatsız oldu" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadan da Kadir İnanır'ın eleştiri yağmuruna tutulduğunu söyleyen Karahan, "Bu arada sosyal medyada İnanır'a sitem tweetler'i atıldı. İşte onlardan birkaçı: 'Her türlü fikre saygım var ama terörist seviciliğe asla!', 'Senin yüzünden Ordulu olmaktan utandım...'" dedi.

İşte Karahan'ın o yazısının bir bölümü:

Terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklu bulunan HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, bir tiyatro oyunu yazdı. O oyunu izleyenler arasında tanıdık isimler dikkat çekti. Terör tutuklusunun oyununu; Canan Kaftancıoğlu, Selvi Kılıçdaroğlu, Dilek İmamoğlu, Başak Demirtaş, Pervin Buldan en ön sırada izledi. O isimler arasında Kadir İnanır'ın yer alması ise sanatçının hayranlarını ve hemşehrilerini kızdırdı. CHP'nin tepkilerden çekindiği için HDP ile alenen kol kola giremediğini ama 'sevgisini böyle küçük oyunlarla' gösterdiğini düşünen Ordulular, yüzlerce şehit vermiş bir şehrin sanatçısını böyle bir karede görmekten rahatsız oldu. Bunu da İnanır'a "Onların oynadığı oyun belli ama senin gibi birinin böyle bir 'oyun'da ne işin var?" diyerek gösterdi. Bu arada sosyal medyada İnanır'a sitem tweetler'i atıldı. İşte onlardan birkaçı: 'Her türlü fikre saygım var ama terörist seviciliğe asla!', 'Senin yüzünden Ordulu olmaktan utandım...'

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SÜLEYMAN SOYLU TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Terör üyesi Demirtaş'ın tiyatro oyununa gidenleri eleştiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şunları söylemişti: "Gittikleri tiyatro bu ülkenin insanını acıtan, o günleri hatırladığımızda biraz önce anlattığım tablolara bizim ulaşmamızı isteyenlerin oluşturduğu yazdıkları ve hep beraber karşısına geçip seyrettikleri bir tiyatro. Kobani olaylarını hatırlıyorsunuz değil mi? Her yeri yaktılar ve yıktılar. 39 kişiyi katlettiler bu ülkede. Talimatını kim verdi? PKK. Türkiye'ye talimatı kim taşıdı? O günkü HDP Eşbaşkanı Demirtaş ve onların merkez yönetim kurulu üyeleri. Selahattin Demirtaş tiyatro yazıyor, birileri de karşısına geçmiş o tiyatroyu seyredip alkışlıyorlar."