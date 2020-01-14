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  • 14.01.2020 19:37
  • Son Güncelleme: 14.01.2020 19:42

“Ortak” dayanışması! kanalından ’ye destek

'li yönetimindeki 'ye bağlı iştiraklerden 'nın, 'lı terörist 'ın kitabını satması büyük tepkilere neden olmuştu. üzerinden tepki yağan İBB’ye PKK kanalı sahip çıktı. Terör destekçisi “” kanalı İBB’nin terörist Sakine Cansız’ın kitabını satmasına yapılan eleştirileri “İBB’nin tanıtımı Kıran’ın Kürt ve kadın düşmanlığını ayağa kaldırdı” diyerek tepkilere karşı İBB’yi savunan bir haber yayınladı.

PKK kanalından İBB’ye destek

'li Başkanı 'nun eşi Dilek İmamoğlu ve CHP'li isimlerin terör örgütüne üyelikten tutuklu yargılanan 'ın yazdığı hikayenin tiyatrosuna gitmesi henüz gündemdeki yerini korurken bir skandal da İBB'den gelmişti.

İBB'YE TEPKİ YAĞDI!
İBB'ye bağlı , 'te öldürülen 'lı 'ın kitaplarını satışa çıkarmıştı. CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'ye bağlı iştiraklerden Kitapçısı'nın, PKK'lı terörist Sakine Cansız'ın kitabını satması büyük tepkilere neden olmuş ve da büyük infiak yaratmıştı.

İMAMOĞLU'NUN SATIŞINI SAVUNDU! KİTABIN YASAKLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Konuyla ilgili açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, kitapların her yerde satıldığını iddia etti. Ancak İmamoğlu'nun bu iddiası da yalan çıktı. Sulh ve Ceza Hakimliği'nin, 2016'da söz konusu kitabın satışını ve dağıtımını yasakladığı ortaya çıktı.

PKK KANALINDAN İBB'YE DESTEK
Sosyal medya üzerinden tepki yağan İBB'ye PKK kanalı sahip çıktı.

Terör destekçisi "Medya Haber" kanalı İBB'nin terörist Sakine Cansız'ın kitabını satmasına yapılan eleştirileri "İBB'nin tanıtımı Kıran'ın Kürt ve kadın düşmanlığını ayağa kaldırdı" diyerek tepkilere karşı İBB'yi savunan bir haber yayınladı.

İŞTE O YAYININ GÖRÜNTÜLERİ;

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