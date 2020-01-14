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  • 14.01.2020 18:52
  • Son Güncelleme: 14.01.2020 18:52

Son dakika: Başkan Erdoğan şehit ailelerine taziyelerini iletti

Son dakika haberine göre Başkan , şehit Uzman Çavuş Bayram Günay ve şehit güvenlik korucusu İlyas Bağater'in ailelerine başsağlığı diledi.

Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye

Başkan , şehit Uzman Çavuş Bayram Günay ve şehit güvenlik korucusu İlyas Bağater'in ailelerine başsağlığı diledi.

Başkan Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Günay ve güvenlik korucusu Bağater'in ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.



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