Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı.
Detaylar Geliyor...
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı.
Detaylar Geliyor...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.