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  • 13.01.2020 21:44
  • Son Güncelleme: 13.01.2020 22:09

İmamoğlu'nun 'sinde bir skandal daha! Şimdi de terörist 'ın kitabını satıyorlar...

Kültür A.Ş bünyesindeki kitapcisi.com'da terör örgütü 'nın siyasi kolu konumunda bulunan 'nin terör suçlarından tutuklu bulunan eski Eş Başkanı 'ın kitaplarını satmaya başlayan İmamoğlu bir skandala daha imza attı. İstanbul kitapçısında PKK'nın kurucu üyesi olan terörist 'ın da kitabının satıldığı ortaya çıktı.

'li 'nun terör destekçisi ile olan ilişkisi kendi açıklamalarıyla da daha önce gündeme gelmişti. Daha önce birçok defa 'ı ziyaret edebileceğini dile getiren İmamoğlu, ziyaretten önce Kültür A.Ş. bünyesindeki kitapcisi.com.'da Demirtaş'ın kitaplarını satmaya başlamıştı.

PKK KURUCUSU CANSIZ'IN KİTABINI SATMAYA BAŞLADILAR
Bu skandalın üzerinden çok geçmeden yeni bir skandal daha ortaya çıktı.

İmamoğlu'nun belediyesi terör örgütü 'nın kurucu üyesi olan terörist 'ın 'Hep Kavgaydı Yaşamım' adlı kitabını da satıyor.

"DEMİRTAŞI ZİYARET ETMEK İSTERİM"
Temmuz ayında HDP'nin Taksim'deki İl Başkanlığını ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna "İmkan olsa ziyaret etmek isterim. Ama ziyaretlerle ilgili kurallar var. Umarım herkes için adalet hızlıca yerini bulur ve hak eden herkesin özgürlüğüne kavuşmasını diliyorum" cevabını vermişti.

EŞİ TİYATROSUNA GİTMİŞTİ
İmaoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ise geçtiğimiz günlerde Selahattin Demirtaş'ın Devran kitabındaki öykülerine yer verilen okuma tiyatrosunu Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ile birlikte izledi.

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