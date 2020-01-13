CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun terör destekçisi HDP ile olan ilişkisi kendi açıklamalarıyla da daha önce gündeme gelmişti. Daha önce birçok defa Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edebileceğini dile getiren İmamoğlu, ziyaretten önce İBB Kültür A.Ş. bünyesindeki istanbulkitapcisi.com.'da Demirtaş'ın kitaplarını satmaya başlamıştı.

PKK KURUCUSU CANSIZ'IN KİTABINI SATMAYA BAŞLADILAR

Bu skandalın üzerinden çok geçmeden yeni bir skandal daha ortaya çıktı.

İmamoğlu'nun belediyesi terör örgütü PKK'nın kurucu üyesi olan terörist Sakine Cansız'ın 'Hep Kavgaydı Yaşamım' adlı kitabını da satıyor.

"DEMİRTAŞI ZİYARET ETMEK İSTERİM"

Temmuz ayında HDP'nin Taksim'deki İl Başkanlığını ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna "İmkan olsa ziyaret etmek isterim. Ama ziyaretlerle ilgili kurallar var. Umarım herkes için adalet hızlıca yerini bulur ve hak eden herkesin özgürlüğüne kavuşmasını diliyorum" cevabını vermişti.

EŞİ TİYATROSUNA GİTMİŞTİ

İmaoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ise geçtiğimiz günlerde Selahattin Demirtaş'ın Devran kitabındaki öykülerine yer verilen okuma tiyatrosunu Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ile birlikte izledi.